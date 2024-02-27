Автомобили Hyundai признаны самыми безопасными

В последнем обновлении рейтинга Института страхования безопасности дорожного движения (IIHS) Hyundai Motor Group зарекомендовал себя как лидер, демонстрируя впечатляющий уровень безопасности своих автомобилей и занимая верхние строчки в списке. В частности, Hyundai Kona модельного года 2024 была отмечена как обладатель высшей награды Top Safety Pick+, подтверждая ее выдающиеся характеристики безопасности по мнению IIHS, пишет SPEEDME.RU.

Среди первых получателей премии Top Safety Pick за 2024 год находятся многие автомобили, в основном кроссоверы, от таких производителей как Acura, Mazda, Toyota, Honda и Genesis, а также седаны и внедорожники от Hyundai, Kia, Ford и Nissan. Hyundai Motor Group, объединяющий под своей эгидой Genesis, Hyundai и Kia, выделился наибольшим количеством премий, в том числе шестью наградами Top Safety Pick+ за модели, например, Hyundai Ioniq 6, Kia Telluride и Genesis GV60, и десятью наградами Top Safety Pick за другие модели, включая Hyundai Elantra и Genesis G90. Toyota Motor, куда входят Toyota и Lexus, заняла второе место по количеству полученных наград. Отдельно стоит отметить Mazda, которая получила наибольшее число премий Top Safety Pick+ среди индивидуальных брендов.