ГИБДД предупредила владельцев китайских автомобилей о штрафе в 500 рублей
Владельцам китайских автомобилей может грозить штраф, если они захотят установить на свою машину фаркоп и будут буксировать прицеп. Об этом сообщил портал Njcar со ссылкой на представителей ГИБДД.
Дело в том, что большинство автомобилей не предназначены для буксировки прицепов. Установка фаркопа просто не предусмотрена производителем. Так, у таких китайских марок, как Geely, Exeed, Chery и Omoda в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) указано, что буксировка прицепа запрещена.
Производитель просто не предусмотрел тягово-сцепное устройство. Такая возможность только есть у внедорожников Tank, Haval Dargo, Haval H9, пикапов Great Wall, а также у некоторых моделей марки Changan. Если же водитель самостоятельно установит на китайском автомобиле фаркоп, то его могут оштрафовать инспекторы ДПС.
Установка фаркопа в этом случае будет рассматриваться как внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Согласно статье 12.5 КоАП РФ за подобное нарушение владельцу грозит штраф 500 рублей.