ГИБДД предупредила владельцев китайских автомобилей о штрафе в 500 рублей

Владельцам китайских автомобилей может грозить штраф, если они захотят установить на свою машину фаркоп и будут буксировать прицеп. Об этом сообщил портал Njcar со ссылкой на представителей ГИБДД.

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Дело в том, что большинство автомобилей не предназначены для буксировки прицепов. Установка фаркопа просто не предусмотрена производителем. Так, у таких китайских марок, как Geely, Exeed, Chery и Omoda в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) указано, что буксировка прицепа запрещена.

Производитель просто не предусмотрел тягово-сцепное устройство. Такая возможность только есть у внедорожников Tank, Haval Dargo, Haval H9, пикапов Great Wall, а также у некоторых моделей марки Changan. Если же водитель самостоятельно установит на китайском автомобиле фаркоп, то его могут оштрафовать инспекторы ДПС.