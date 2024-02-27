В Москве пройдет 13-я Международная выставка техники для активного отдыха

В начале апреля в «Экспоцентре» на Красной Пресне пройдут две крупные выставки, посвященные двухколесному транспорту: «Мотовесна 2024» и Moscow Custom & Tuning Show. Они соберут под одной крышей представителей мотоиндустрии, спортсменов и путешественников. В рамках «Мотовесны» также выберут лучший кастом-проект года, а гостей будут развлекать не только обширной экспозицией, но и шоу-программой.

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С 5 по 7 апреля в «Экспоцентре» на Красной Пресне пройдет 13-я Международная выставка техники для активного отдыха «Мотовесна 2024». На одной площадке соберутся производители и продавцы мотоциклов, квадроциклов и спортивной техники. Гостям мероприятия будут представлены новинки известных брендов как уже присутствующих на российском рынке, так и только выходящих на него, а также любые виды экипировки.

Помимо современной техники, частью обширной экспозиции «Мотовесны» станут редкие и винтажные модели мотоциклов. Эксперты отрасли расскажут об особенностях управления, эксплуатации и обслуживания выставочных образцов. Мотопутешественники поделятся увлекательными историями об уже пройденных и только планируемых маршрутах. А мотоспортсмены — своими профессиональными секретами.