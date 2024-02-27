Японские ученые увеличили срок службы аккумуляторов для электромобилей в 5 раз

Исследовательский центр KRI, дочерняя фирма японской компании Osaka Gas, разработала технологию, которая позволяет увеличить срок службы литиевых аккумуляторов в пять раз. Об этом сообщает издание The Sankei Shimbun.

Технология предполагает создание аккумуляторов нового типа без связующего вещества. В обычных батареях оно со временем деградирует, что затрудняет движение ионов и снижает отдачу электричества. По оценке экспертов центра, новые энергетические элементы позволят электромобилям проезжать без замены батареи в общей сложности более 800 тысяч км, тогда как ресурс современных аккумуляторов составляет не более 160 тысяч км.

Увеличение срока использования устройств, кроме экономической выгоды, частично решит вопрос утилизации выработавших свой ресурс аккумуляторов. Ученые утверждают, что это позволит активнее внедрять электромобили и бороться с глобальным изменением климата.