Honda вынуждена приостановить продажи Odyssey

Это произошло по вине одного из поставщиков, компании TEKT Automotive North America, которая выпускает элементы электроусилителя руля для Honda и Acura. TEKT решила оптимизировать процесс производства и перешла на новое оборудование, что обернулось проблемой: на партии машин некоторые детали рулевого редуктора были закреплены ненадлежащим образом.

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Об этом стало известно еще в ноябре 2023 года, а сейчас Honda объявила об отзыве Honda Odyssey и Acura RDX и приостановила продажи этих моделей. Отзыв довольно скромный, он затрагивает всего 186 экземпляров Odyssey 2023 и 2024 модельных годов и Acura RDX 2024 модельного года, которые были произведены летом и осенью прошлого года. Однако проблема серьезная: из-за ненадлежащих креплений в механизм может попасть вода, что грозит появлению коррозии и заклиниванию.

Владельцам указанных автомобилей рекомендуют обращать внимание на все посторонние звуки при повороте рулевого колеса. В рамках отзывной кампании машины у которых будет выявлен дефект, отремонтируют за счет автопроизводителя. Информации о том, когда возобновятся продажи новых Honda Odyssey и Acura RDX, пока нет.