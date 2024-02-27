Honda вынуждена приостановить продажи Odyssey, и вот почему
Это произошло по вине одного из поставщиков, компании TEKT Automotive North America, которая выпускает элементы электроусилителя руля для Honda и Acura. TEKT решила оптимизировать процесс производства и перешла на новое оборудование, что обернулось проблемой: на партии машин некоторые детали рулевого редуктора были закреплены ненадлежащим образом.
Об этом стало известно еще в ноябре 2023 года, а сейчас Honda объявила об отзыве Honda Odyssey и Acura RDX и приостановила продажи этих моделей. Отзыв довольно скромный, он затрагивает всего 186 экземпляров Odyssey 2023 и 2024 модельных годов и Acura RDX 2024 модельного года, которые были произведены летом и осенью прошлого года. Однако проблема серьезная: из-за ненадлежащих креплений в механизм может попасть вода, что грозит появлению коррозии и заклиниванию.
Владельцам указанных автомобилей рекомендуют обращать внимание на все посторонние звуки при повороте рулевого колеса. В рамках отзывной кампании машины у которых будет выявлен дефект, отремонтируют за счет автопроизводителя. Информации о том, когда возобновятся продажи новых Honda Odyssey и Acura RDX, пока нет.
А вот в России некоторые автопроизводители больше не будут проводить отрывные кампании. В числе таковых, например, Volkswagen. После ухода Volkswagen (и принадлежащих ему марок) с российского рынка активы перешли фирме AGR — ее представители заявили, что немецкий концерн не передает в Россию информацию о глобальных отзывах, так что провести их просто невозможно.