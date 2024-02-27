Автомобили Jeep дешевеют в канун выхода первого электромобиля

Глава компании Jeep, Антонио Филоса, объявил о планах компании на ближайшее будущее, включающих в себя выпуск пяти новых автомобилей к 2025 году. Эти планы предусматривают не только запуск абсолютно новых моделей, но и обновление существующих. В ожидании предстоящих новинок, Jeep уже приступил к снижению цен на некоторые из своих наиболее востребованных автомобилей.

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В рамках стратегии по улучшению своего положения на рынке, Jeep уменьшил стартовую цену на модель Compass до $27 495, что на $2 500 ниже прежней цены, и упростил линейку моделей, исключив версии Altitude, Red Edition и High Altitude. Цена на Grand Cherokee также была снижена, пишет SPEEDME.RU. Филоса подчеркивает, что эти ценовые корректировки являются частью глобальной стратегии, направленной на укрепление рыночных позиций Jeep и подготовку к расширению ассортимента в будущем.