Aston Martin подготовил новое гоночное авто Vantage GT4

Aston Martin представила на рынок свежую разработку — Vantage GT4, целенаправленно созданный для гонок в категории GT4. Этот автомобиль делится большинством своих механических и конструктивных элементов с массовой моделью Vantage, образуя уникальное сочетание атрибутов гоночного болида и автомобиля для повседневной езды. Выдающейся чертой Vantage GT4 является его трансмиссия, которая благодаря специфическому программному обеспечению от ZF/AMR Motorsport, превращает стандартную восьмиступенчатую автоматическую коробку передач в версию с шестью ступенями и возможностью переключения скоростей кнопками.

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При этом, использование седьмой и восьмой передачи ограничено. Модель оснащена двигателем V8 Biturbo от AMG объемом 4 литра, мощностью 469 л.с. и крутящим моментом 640 Нм, что немного уступает характеристикам базовой версии Vantage, имеющей 656 л.с. и 800 Нм. Тем не менее, GT4 компенсирует эти показатели за счет оптимизированной аэродинамики и улучшений в системах подвески и торможения, пишет SPEEDME.RU.

К особенностям Vantage GT4 также относится наличие полноценного защитного каркаса на алюминиевом шасси и капота из композитных материалов с использованием льна для усиления воздушного потока и охлаждения двигателя. В салоне присутствует спортивное сиденье с шеститочечными ремнями безопасности, климат-контроль и огнетушитель, а также доступны дополнительные опции, включая заднюю камеру и систему гидратации для водителя. Модель Vantage GT4 уже успела заявить о себе на гонке IMSA Michelin Pilot Challenge в рамках Rolex 24 Hours at Daytona, начало производства было объявлено, и первые автомобили уже доставлены заказчикам.