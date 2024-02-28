У российских дилеров появились китайские Skoda Kamiq за 1,4 млн. рублей

Недавно на российском автомобильном рынке появились Skoda Kamiq, ввезенные из Китая. Модель обещает стать одним из ключевых игроков в сегменте компактных кроссоверов.

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Skoda Kamiq – это компактный кроссовер, который отличается стильным дизайном, высоким уровнем комфорта и передовыми технологиями. Skoda Kamiq оснащена современной мультимедийной системой с большим сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Одним из ключевых преимуществ китайских Skoda Kamiq является силовой агрегат. Модель оснащена бензиновым турбированным мотором объемом 1,5 литра, мощностью от 109 до 112 лошадиных сил. Трансмиссия автоматическая или механическая, привод передний. Расход топлива в смешенном режиме заявлен в 6,6 литра на сто километров пути, разгон до первой сотни - 14 секунд.

Технические параметры: длина – 4409 мм, ширина – 1781 мм, высота – 1606 мм, колесная база – 2610 мм.

Skoda Kamiq оснащен такими системами как: адаптивный круиз-контроль, парктрониками, светодиодной оптикой, усилителем руля, запуском двигателя с кнопки, системой доступа без ключа, датчиками дождя, регулировкой водительского сиденья по высоте, датчиками давления в шинах, подушками и шторками безопасности, системами BAS, ABS, ESP, EBD и рядом других функций.

Skoda Kamiq представляют собой отличное сочетание надежности, комфорта и современных технологий. Поставки бюджетных автомобилей из Китая позволили расширить список предлагаемых моделей на российском рынке.