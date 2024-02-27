За нарушение ПДД россиян оштрафовали на 141 млрд рублей

В 2023 году россиян оштрафовали за нарушение правил дорожного движения с помощью камер фотовидеофиксации на 140,9 млрд рублей. Это рекордная сумма за последние пять лет.

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Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на статистику Госавтоинспекции.

В минувшем году с помощью данных с камер вынесли 220,9 млн постановлений. Из 140,9 млрд рублей было оплачено почти 76,5 млрд рублей.

В 2022 году по камерам вынесли постановлений на 112,9 млрд рублей, в 2021-м — на 104,1 млрд рублей, в 2020-м — на 94,2 млрд рублей, а в 2019-м — на 82,8 млрд рублей.

Всего за нарушение ПДД в 2023 году россиянам назначили 237,6 млн штрафов, или на 36,4 млн больше, чем в 2022-м.