Появились первые фотографии Infiniti QX80

Новый Infiniti QX80 показали на тизерных изображениях. Премьера кроссовера состоится 20 марта. Известно, что он первым в сегменте полноразмерных SUV получит аудиосистему Klipsch, а также станет носителем эволюционировавшего фирменного языка дизайна Artistry in Motion. Камуфляж для прототипа QX80 был создан японской цифровой художницей Каору Танака. В нём она объединила концепцию технологичности, движения и артистизма.

© Motor.ru

Компания Infiniti опубликовала первые изображения и видео с новым QX80. Его мы уже видели в образе концепта QX Monograph, но сейчас речь идет о серийной машине. Кроссовер «одет» в броский камуфляж, созданный цифровой художницей-самоучкой Каору Танака. Придуманный ею геометрический узор объединяет «движение и форму спирали ДНК», а заодно скрывает истинные размеры и новую итерацию фирменной стилистики Artistry in Motion. Мировая премьера QX80 запланирована на 20 марта. Причем через девять дней после этого новинка уже будет украшать стенд Infinini на Нью-Йоркском автосалоне.

Каких изменений ждать, пока неясно. QX80 обещаны «мириады инноваций», в числе которых — первая в сегменте аудиосистема на компонентах Klipsch. Американский производитель акустики класса Hi-Fi нечасто сотрудничает с автопроизводителями, и до Infiniti это был разве что Ram. Кроссовер получит 24 динамика (на 7 больше, чем у нынешней Bose), сабвуфер TriPower и 24-канальный усилитель, которые погрузят пассажиров в объемное звуковое поле. Японцы считают, что именно премиум-аудиосистемы помогают дистанцировать люксовые модели от масс-маркета, плюс их требуют сами клиенты.

Infiniti

Infiniti

Infiniti

Infiniti

Infiniti

Infiniti