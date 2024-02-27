В России хотят запретить поставки иностранных запчастей

Оригинальные запчасти иностранных брендов могут запретить ввозить в Россию по параллельному импорту. В настоящее время Минпромторг обсуждает с бизнес-сообществом возможность такого решения. По мнению представителей ведомства, подобная мера позволит защитить отечественных производителей автокомплектующих. При этом игроки рынка считают, что отказаться от конкретных компонентов возможно лишь при полном замещении продукции российскими производителями.

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Представители Союза автосервисов и ассоциации РОАД сообщили Минпромторгу, что сегодня нет ни одного иностранного бренда, продукция которого была бы полностью замещена российскими аналогами. При этом отечественные предприятия занимают не более пяти процентов оборота последпродажного обслуживания автомобилей. В связи с этим специалисты не видят возможности сокращения количества автозапчастей иностранных производителей. Повышение таможенных пошлин приведет к значительному росту стоимость деталей для потребителей.

С свою очередь, Минпромторг рассматривает возможность исключения из списка параллельного импорта, как отдельных брендов, так и конкретную номенклатуру деталей. Таким образом, ведомство рассчитывает защитить интересы российских производителей автокомплектующих.