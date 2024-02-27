"Автотор" в марте начнет выпуск автомобилей марки Forthing в Калининграде

Российский автомобильный холдинг "Автотор" готовится к началу выпуска автомобилей марки Forthing в Калининграде в марте текущего года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"На заводе "Автотор" в Калининграде ведется подготовка к промышленному производству автомобилей марки Forthing. Одновременно к запуску готовятся сразу три модели бренда: кроссоверы Forthing T5, Forthing T5 EVO и MPV Forthing M4 Yacht. <...> Начало промышленного производства автомобилей марки Forthing запланировано на март 2024 года", - говорится в сообщении.

Работы по подготовке к выпуску автомобилей этого бренда ведутся в течение нескольких месяцев группой запуска, в которую вошли специалисты Инновационно-технологического центра "Автотора" и представители компании - брендодержателя.

На первоначальном этапе выпуск этой продукции будет осуществляться в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. В рамках сотрудничества с новым китайским партнером планом производства автомобилей Forthing предусмотрено использование локальных комплектующих с поэтапным наращиванием уровня локализации.

Официальным дистрибутором Forthing на территории России является компания "Иксен мотор рус". Начало продаж автомобилей Forthing запланировано на первый квартал 2024 года.

О холдинге

"Автотор" - один из ведущих российских автопроизводителей. Компания основана в 1994 году. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Предприятиями холдинга произведено более 2,5 млн автомобилей.