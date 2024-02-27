"Автотор" в марте начнет выпуск автомобилей марки Forthing в Калининграде

Российский автомобильный холдинг "Автотор" готовится к началу выпуска автомобилей марки Forthing в Калининграде в марте текущего года. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"На заводе "Автотор" в Калининграде ведется подготовка к промышленному производству автомобилей марки Forthing. Одновременно к запуску готовятся сразу три модели бренда: кроссоверы Forthing T5, Forthing T5 EVO и MPV Forthing M4 Yacht. <...> Начало промышленного производства автомобилей марки Forthing запланировано на март 2024 года", - говорится в сообщении.
Работы по подготовке к выпуску автомобилей этого бренда ведутся в течение нескольких месяцев группой запуска, в которую вошли специалисты Инновационно-технологического центра "Автотора" и представители компании - брендодержателя.
На первоначальном этапе выпуск этой продукции будет осуществляться в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. В рамках сотрудничества с новым китайским партнером планом производства автомобилей Forthing предусмотрено использование локальных комплектующих с поэтапным наращиванием уровня локализации.
Официальным дистрибутором Forthing на территории России является компания "Иксен мотор рус". Начало продаж автомобилей Forthing запланировано на первый квартал 2024 года.
О холдинге
"Автотор" - один из ведущих российских автопроизводителей. Компания основана в 1994 году. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Предприятиями холдинга произведено более 2,5 млн автомобилей.
Бренд Forthing был основан в 2001 году и является частью крупного китайского концерна Dongfeng. Производство автомобилей Forthing в Китае осуществляется на заводе Dongfeng Liuzhou Motor, история которого насчитывает почти 70 лет. На данный момент с конвейера Dongfeng Liuzhou Motor ежегодно сходит 500 тыс. пассажирских и 100 тыс. коммерческих автомобилей. Модельная линейка бренда представлена на рынке Китая 12 автомобилями, 4 из которых - электрические.