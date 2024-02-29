Верховный суд запретил автоматически наказывать за нарушения, снятые на планшет

В автоматическом режиме штрафы нарушителям Правил дорожного движения можно выносить только если нарушения запечатлены определенными устройствами. Верховный суд еще раз подтвердил ранее вынесенное решение. Все приборы, которые используются для съемки нарушений, должны быть не только оснащены соответствующим программным обеспечением, но еще и обязательно зафиксированы. Просто так, "с рук", снимать нарушения нельзя. Такой порядок установлен для того, чтобы пользователь подобных устройств не мог при съемке исказить факты.

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О такой особенности применения фотовидеофиксации при упрощенном порядке оформления дел, то есть без оформления протокола, напомнил Верховный суд, рассмотрев жалобу водителя из Красноярска.

Девушка - собственник автомобиля - была признана виновной в том, что припарковала свой автомобиль на газоне. Надо сказать, что это нарушение в такой формулировке уже лет десять вызывает споры. Потому что до сих пор непонятно, что такое газон. Но тут история не в формулировке, а в том, каким образом было выявлено якобы нарушение. А выявлено оно было с помощью съемки на планшет, оснащенный программным обеспечением под названием "Дозор-МП".

Согласно материалам дела, девушка "допустила размещение автомобиля на занятой травянистыми растениями территории у жилых домов, что привело к ее повреждению. А именно - образованию вмятин, оставлению полос, трамбовке почвы с последующей утратой способности к прорастанию травяного покрова".

Однако в этом деле есть тонкости. Нарушение было заснято неким прибором, который, по сути, держали в руках и данные которого только благодаря программно-аппаратному комплексу можно было представить как автоматическую фиксацию нарушений.

Но с таким посылом не согласился Верховный суд. Напомним, что, согласно 20-му постановлению Пленума ВС 2019 года, такие технические средства должны выявлять нарушителей без воздействия на камеру человека. Например, едет вдоль дороги автомобиль с камерой. Она снимает все, что стоит вдоль обочины. Там, где появляются знаки, которые запрещают стоянку, аппаратный комплекс передает информацию о возможном нарушении.

Но в данном случае использовался комплекс, который был установлен на планшет. А значит, следует не выписывать автоматический штраф, а составлять протокол, вызывать подозреваемого для дачи показаний и проводить все остальные административные действия. Как напомнил Верховный суд, требуется доказать, что устройство, с которого была сделана фотография, работало именно в автоматическом режиме. Но даже по запросу суда первой инстанции такие данные не были предоставлены.

В материалах дела - ничего, кроме того, что прибор поверен, имеет сертификат как устройство измерения. И нигде не сказано, что он является автоматическим средством выявления правонарушений. Кроме того, в инструкции к прибору прописано, что использовать его могут только специально обученные люди. А в материалах дела не представлено данных о том, что этим прибором пользовался именно такой специалист.

В материалах дела не представлено доказательств того, что прибором пользовался специалист, хотя инструкция этого требует