Какие штрафы для автомобилистов хотят увеличить власти РФ
В Госдуме рассматривается законопроект, который предлагает повысить штрафы для тех, кто не останавливается по требованию полицейских. Кроме того, если водитель повторно совершит нарушение, он может быть лишён водительских прав на полгода.
«Такое ужесточение направлено на повышение дисциплины на дорогах», — говорит эксперт Ирина Франк, управляющий директор компании Frank Auto. По её словам, водители должны быть внимательны ко всем сигналам сотрудников полиции, не пытаясь скрыться от экипажа ДПС.
Ещё одна инициатива — наказывать дальнобойщиков за отказ от прохождения весового контроля. Если проект будет принят, собственника автомобиля будут штрафовать на 100 тысяч рублей, а водителя не только наказывать на 10 тысяч рублей, но вдобавок лишать водительских прав.
«Водители большегрузов зачастую игнорируют требования контролирующих органов остановиться — им дешевле заплатить штраф, чем платить за перегруз», — объяснил суть законопроекта порталу Naavtotrasse Александр Бударагин, руководитель группы юридическая помощь онлайн.