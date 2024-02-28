Hispano Suiza готовит гиперкар с большим двойным антикрылом

Испанский производитель люксовых автомобилей Hispano Suiza, заявил о своем намерении выпустить новый гиперкар, который будет приурочен к 120-летию компании.

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Hispano Suiza планирует выпустить базовую модификацию гиперкара. Ожидается, что ей станет Carmen Sagrera с увеличенным запасом хода и массивным антикрылом, выполненным из углеродного волокна. Ранее компания уже выпускала Hispano Suiza Carmen в версиях Sagrera и Carmen Boulogne, которые также были приурочены к знаменательным датам.

Hispano Suiza Carmen Boulogne будет иметь технические характеристики аналогичные с Carmen Boulogne. Автомобиль будет комплектоваться электромотором мощностью 1114 лошадиных сил. Более подробная информация в настоящее время не разглашается, в том числе и не озвучена дата официального дебюта модели.

Актуальная версия Hispano Suiza Carmen оснащается электромотором мощностью 1019 лошадиных сил, максимальная скорость ограничивается на отметке в 250 км/час. Запас хода заявлен в 400 километров. Разгон до первой сотни достигается менее чем за три секунды.

Технические параметры: длина – 4733 мм, ширина – 2040 мм, высота – 1242 мм, колесная база – 2800 мм.

Hispano Suiza Carmen на европейском рынке в актуальной версии предлагается от 1,5 млн. евро (150,6 млн. рублей).