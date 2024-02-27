Bentley выпустил первую длиннобазную Bentayga с двухцветным кузовом

Bentley официально сообщил о том, что модель Bentayga, выпущенная в длиннобазном кузове, теперь предлагается покупателям в двух цветовых гаммах, это Onyx (черный) и Kingfisher Blue (синий), при этом салон выполнен в сочетании трех цветов.

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Модель Bentley Bentayga EWB в исполнении Azure была сконструирована при участии Mulliner. Автомобиль лишился шильдика на корме с названием модели. В оснащение были добавлены: тонировка, а также минисейф для хранения ценных вещей.

Салон отделан кожей, в сочетании цветовой гаммы из трех цветов, а также шпоном из акации.

Bentley Bentayga EWB предлагается в конфигураторе в 46 миллиардах комбинаций, в число которых входит как внутренний, так и внешний декор. Кроме стандартного конфигуратора, ателье Mulliner проводит доработку автомобиля исходя из конкретных требований. Стоимость автомобиля соответственно возрастает.

В движение Bentley Bentayga EWB приводит 4,0-литровый силовой агрегат V8 мощностью 550 лошадиных сил. Трансмиссия автоматическая восмиступенчатая, привод полный. Максимальная скорость ограничена отметкой 290 км/час. Разгон до первой сотни за 4,6 секунды.

Bentley Bentayga EWB, это удлиненная версия Bentayga. От стандартной версии она отличается тем, что ее колесная база увеличилась на 180 мм. Bentley Bentayga EWB имеет размеры колесной базы 3175 мм при длине автомобиля 5322 мм.