На Украине зафиксировали рекордные продажи элитных иномарок

Специалисты украинской компании «Автоконсалтинг» рассказали, что в стране в 2023 году наблюдались рекордные продажи иномарок премиум-сегмента. Об этом пишет РИА «Новости».

Авэтоэксперты пояснили, что ряд премиальных марок попал в топ-10 самых продаваемых автомобилей, «чего не было даже в мирное время».

По их данным, продажи автомобилей BMW выросли в полтора раза по сравнению с 2021 годом.

Кроме того, заметили аналитики, в стране значительно увеличилось количество электрокаров Tesla. Так, в 2022 году на Украине купили около 1,7 тыс. таких автомобилей. В 2023 году продажи Tesla превысили 7,6 тыс. единиц.

«Появилась категория новых претендентов на элитные авто — людей, благосостояние которых с начала конфликта сильно выросло. По словам сотрудников автосалонов, массово обновляют машины на что-то «более приличное», в частности, силовики», — отметили эксперты.