Два популярных кроссовера Haval F7 и F7x стали дешевле

В феврале текущего года две модели Haval, выпускающиеся в стенах российского автозавода в Тульской области, стали дешевле за счет прямой выгоды.

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Доступнее на 50 000 рублей стали только модели Haval F7 и F7x, оснащенные 2,0-литровым двигателем мощностью 190 лошадиных сил с полным приводом.

Haval F7 и F7x в комплектации Elite предлагаются покупателям от 2 799 000 рублей, Premium от 2 999 000 рублей, Tech Plus от 3 199 000 рублей.

Haval F7 доступен в шести цветовых гаммах, салон выполнен из высококачественной экокожи в сочетании синего и бежевого цветов. Сиденье водителя имеет регулировку в нескольких направлениях.

Система 4WD позволяет преодолевать даже самые трудные участки, такие как грязь и снег, благодаря интеллектуальной системе полного привода.

Салон Haval F7 оснащен цифровой приборной панелью, современной мультимедийной системой. В оснащении кроссовера предусмотрены: адаптивный круиз-контроль; система кругового обзора, автоматической парковки, мониторинга перекрестков, удержания автомобиля в полосе движения, распознавания дорожных знаков, система мониторинга слепых зон.

В качестве пассивной защиты предусмотрены шесть подушек безопасности для водителя и пассажиров.

Haval F7x, в отличие от F7, имеет спортивную скошенную крышу, при этом высота у F7x меньше на 30 мм и составляет 1660 мм. Отличия есть в размерах багажного отделения, у F7x он меньше. Если вы довольно часто выезжаете за город, все же лучше присмотреться к версии F7.