В Белоруссии начнут выдавать водительские права на 20 лет

По словам начальника отделения регистрационно-экзаменационной деятельности и технического надзора ГУ ГАИ МВД Александра Шмаенкова, нововведение принесёт пользу как рядовым водителям, так и регистрационным отделам ГАИ: «увеличение срока выдаваемых водительских удостоверений позволит снизить нагрузку на регистрационные отделы и автолюбителей». Эксперт подчеркнул, что данная практика соответствует международной: многие страны выдают водительское удостоверение именно на такой срок.

Параллельно в Белоруссии уменьшатся сроки регистрации транспортных средств в ГАИ (с 10 до семи рабочих дней) и сроки выдачи водительского удостоверения (с пяти до трёх рабочих дней). Также по инициативе Министерства транспорта и коммуникаций изменяется порядок выдачи разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении: при данной процедуре не потребуется водительское удостоверение и страховое свидетельство. Разрешение на допуск к участию в дорожном движении автомобилей, с года выпуска которых прошло менее трёх лет (до трёх лет), будет выдаваться сроком на три года.