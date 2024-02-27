Apple закрыла проект беспилотного электромобиля

Технологическая компания Apple отказалась от планов по созданию собственного беспилотного электромобиля, хотя корпорация потратила на эти разработки около десяти лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Отмечается, что это решение приняли главный операционный директор Джефф Уильямс и вице-президент компании Кевин Линч. При этом такое решение стало неожиданностью для остальных сотрудников — над созданием электромобиля Apple стали работать с 2014 года, а инвестиции в проект превысили несколько миллиардов долларов.

Согласно имеющейся информации, отмененный проект носил кодовое название Project Titan, и к работе над ним было привлечено несколько сотен инженеров. Целью Apple было создание полностью автономного автомобиля с голосовым управлением и салоном, напоминающим лимузин. При этом конечная цена такого электромобиля должна была составить около 100 000 долларов.

После отмены проекта часть привлеченных к нему сотрудников планируют перевести в подразделение по разработке искусственного интеллекта, но часть специалистов готовится к увольнению. В самой компании Apple пока никак не прокомментировали эту информацию.