Новый BMW X2 M35i в цвете Alpine White стал поступать дилерам

BMW X2 M35i 2024 года выпуска (U10) начал поступать к американским дилерам, а автосалон Autohaus BMW в Сент-Луисе поделился эксклюзивными фотографиями модели в цвете Alpine White. Стоимость автомобиля в США начинается от 51 400 долларов, при этом за большинство цветов экстерьера придется доплатить 650 долларов, за исключением Alpine White, который предлагается в базовой версии бесплатно.

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В модельный ряд входят премиальные цвета, такие как Frozen Pure Grey Metallic и Frozen Portimao Blue II Metallic, их можно приобрести за дополнительные 2 350 долларов. В цветовой гамме нового BMW X2 M35i преобладают серебристые и серые тона: такие варианты, как Storm Bay, Brooklyn Grey, Skyscraper Grey и Frozen Pure Grey.

Также доступны такие цвета, как Cape York Green, Black Sapphire Metallic и Portimao Blue, причем как в цвете Frozen, так и в цвете металлик. Еще один вариант - огненно-красный, впервые появившийся на модели i5, выбранный за его яркую привлекательность. Модель 2024 отличается значками M на решетках радиатора и новой выхлопной системой из четырех патрубков.

Для интерьера предлагаются девять вариантов обивки, от стандартной ткани до кожзаменителя Veganza и кожи Vernascа. Под капотом у X2 M35i находится турбированный четырехцилиндровый двигатель B48, усиленный 48-вольтовой электрической системой, развивающий 312 лошадиных сил и 400 Ньютон-метров крутящего момента.