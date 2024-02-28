BMW привезет ретро гоночные автомобили на трассу Targa 66

Трасса Targa 66 во Флориде, дает возможность владельцам ретро и современных автомобилей BMW преодолеть гоночные круги в компании единомышленников. 1971 ALPINA 2002 ti В те времена, когда ALPINA специализировалась на выпуске гоночных автомобилей, 2002ti был идеальной машиной для трека.

© rubmw.ru

Вариант ti - или "Touring International" - был еще более специализированным, с лучшими шинами, стабилизаторами поперечной устойчивости и пятиступенчатой коробкой передач. ALPINA доработала автомобиль, установив на него расширители крыльев, легкосплавные диски и многое другое. Этот автомобиль позже участвовал в гонках SCCA в 1971 и 1972 годах, а затем был снят с производства на 24 года.

Затем ALPINA 2002ti был продан BMW, восстановлен и участвовал в знаменитом заезде в Монтерее в 1996 году. В начале 2014 года автомобиль был перекрашен в оригинальные цвета ALPINA, как на фото. 2004-2006 E46 M3 GTR (6 цилиндров) E46 M3 GTR, оснащенный 3,4-литровой рядной "шестеркой" мощностью 450 лошадиных сил и 407 Нм крутящего момента, эта машина - одна из тех BMW Team PTG M3, которые в 2004 году заняли первое место в Rolex Sports Car Series.

Это был самый доминирующий сезон для M3, когда десять из двенадцати гонок были в пользу команды. Хотя E46 M3 GTR и не может соперничать с E30 M3 - самым победоносным туринговым автомобилем в истории - для многих энтузиастов он, пожалуй, даже более культовый.

Для сравнения BMW привезла с собой стриткар M3 последней модели 2006 года. 2009-10 E92 M3 GT2 - шасси #901 Всего было построено одиннадцать автомобилей E92 M3 в спецификации GT2, и этот автомобиль - первый в истории. Он провел два сезона в двух разных окрасках - "12 часов Себринга" в 2009 году под названием "Эффективная динамика" и 2010 год на трассе Road Atlanta под названием "Радость". В 2010 году он был оснащен идентично. Разработка E92 M3 GT2 началась в середине 2007 года, и при создании гоночной версии было использовано множество различных технологий Формулы-1. В частности, анализ в аэродинамической трубе и вычислительная гидродинамика для аэродинамики.

Энтузиасты, вероятно, уже заметили кованые магниевые диски RAYS. Среди менее очевидных отличий от серийного автомобиля - расширенная задняя колея; крылья, капот, крыша, крышка багажника и двери из пластика, армированного углеродным волокном; прямые разрезные шестерни. 2011-12 E92 M3 GT - шасси #1101 Как и шасси № 901, шасси № 1101 весит около 1 245 кг и предлагает множество специфических для гонок усовершенствований.

В 2011 и 2012 годах автомобиль выступал под номером 56, одержав две победы в Себринге и завоевав множество подиумов. Его пилотировали Джоуи Хэнд и Дирк Мюллер. 2019 M8 GTLM/GTE M8 GTLM обладает огромными возможностями на гоночной трассе. Весом всего 1220 килограммов и мощностью более 500 лошадиных сил, автомобиль дебютировал в 2018 году, победив в VIR и Laguna Seca.