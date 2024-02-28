Автомобильный бренд Lamborghini запатентовал название Huracán STJ

Возможно, Lamborghini Huracán STJ станет кульминацией линейки Huracán перед дебютом его наследника. Свежие заявления о регистрации брендов в Европе указывают на то, что компания защитила наименование «Huracán STJ», раскрывая при этом дизайн нового логотипа, представляющего эту уникальную версию Huracán, передает Центральная Служба Новостей.

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В мае прошлого года Lamborghini объявила о полной продаже всех Huracán, причем последние экземпляры будут выпущены в 2024 году. Таким образом, если STJ действительно существует, его тираж будет ограничен, так как все автомобили уже нашли своих владельцев. Предполагается, что Huracán STJ будет специализироваться на трековых заездах, опираясь на самую экстремальную версию Huracán – STO. Внешний вид логотипа STJ в патентной заявке напоминает символику SVJ, которая обозначает наиболее трек-ориентированную версию Aventador.

STJ может стать звеном между STO и более мощным гоночным GT3, предлагая выдающиеся трековые возможности в удобной и полной комплектации. Версия STO оснащена мощным 630-лошадиным атмосферным двигателем V10, способным разгонять суперкар до 100 км/ч всего за 3.0 секунды. Ожидается, что новая модель сохранит эту конфигурацию двигателя и трансмиссии.