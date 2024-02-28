Запчасти M Performance для BMW 530e 2024 заметно преображают новый гибрид

Никогда еще не было так много вариантов индивидуализации 5 Series, как сейчас. G60 может быть оснащен множеством аксессуаров, которые значительно поднимут цену. В фотогалерее представлен роскошный седан 530e с подключаемым гибридом, окрашенный в огненно-красный цвет (Vegas Red в США) с деталями M Performance.

Праворульный автомобиль 530e с пакетом M Sport Pro Package, получил дополнительные элементы кузова, включая передний спойлер, боковые юбки, задний диффузор и спойлер на крышке багажника, создающие более агрессивный вид для версии PHEV. Этот 530e также оснащен самыми большими колесными дисками (21"), когда-либо устанавливавшимися на 5 Series.

Множество черных глянцевых акцентов контрастируют с красным кузовом и тормозными суппортами, как и сильно тонированные фары, которые BMW называет опцией Shadowline. Решетка радиатора с подсвеченным контуром, как на всех крупных моделях из Баварии. 530e — это меньшая из двух подключаемых гибридных моделей, поскольку BMW также продает 550e, который укомплектованный рядной шестеркой.