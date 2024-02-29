BYD представит кроссовер с дизайном в стиле Hyundai Creta

Китайская компания BYD выпустит на рынок новый кроссовер Yuan Up. Об этом сообщает carnewschina.com.

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Длина автомобиля составляет 4310 мм, а колесная база равна 2620 мм. Внешне модель напоминает корейский кроссовер Hyundai Creta. В качестве силового агрегата предлагаются электромоторы мощностью 95 и 176 л.с. Запас хода — 301 или 401 км соответственно.

Ожидается, что цена будет около 100 тыс. юаней (1,3 млн рублей по курсу на момент публикации).