Автошколы теперь должны получать заключение ГИБДД для работы

С 1 апреля в России планируется расширить список обязательных требований при лицензировании автошкол. В частности, они должны будут получать от ГИБДД заключение о соответствии учебно-материальной базы программам подготовки водителей. Эти изменения направлены на решение старой проблемы с «серыми» автошколами, которые непрофессионально готовят водителей, объяснил автоэксперт Владимир Сажин.

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«Сначала реформа была направлена на то, чтобы убрать с рынка серые автошколы, которые занимались продажей документов, а не обучением. Но время идет и ничего не меняется. Мы возвращаемся к тому, с чего начали», – отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Теперь у автошкол будут проверять наличие площадок для отработки первоначальных навыков вождения, наличие программ обучения и полное соблюдение договорных обязательств, пояснил специалист. Причем он добавил, что в последнее время появились автошколы с низкой стоимостью услуг – по его словам это возможно лишь за счет сокращения объема и качества образовательных услуг.

«Уже были истории о том, что площадки для получения первоначальных навыков вождения существовали только на бумаге, а по факту все занятия проводились в боковых проездах, площадку кандидат в водители видел в первый раз только на экзамене в ГИБДД», – привел пример Сажин.

В таких автошколах будущих водителей почти не обучают, а если учащиеся все-таки «при помощи каких-то серых схем» сдают экзамены и получают права, то на дорогах оказываются беспомощные водители, заключил автоэксперт.