Представлен новый водородный кроссовер Honda

Honda дала водородным автомобилям второй шанс. Накануне японская компания представила первый в Америке серийный электромобиль на водородных топливных элементах — Honda CR-V e:FCEV 2025 года. Это компактный пятиместный кроссовер с запасом хода до 435 км по оценке EPA.

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Honda CR-V e:FCEV 2025 года представляет собой электромобиль на топливных элементах. Он приводится в движение установленной на передней оси электрической силовой установкой мощностью 174 л.с. Автономность ему обеспечивает не традиционный аккумулятор, а водородный бак, вмещающий 4,3 кг топлива.

Кроссовер стал первой моделью японского бренда с топливным модулем второго поколения, который разработан совместно с General Motors и выпускается в Мичигане. Автомобиль будут собирать в производственном центре Honda Performance Center в Мэрисвилле (штат Огайо, США). И он станет единственным серийным электромобилем на топливных элементах, произведенным в США.

Водородная версия Honda CR-V отличается от бензиновых и гибридных моделей кроссовера новыми кузовными панелями, эксклюзивной вертикальной решеткой радиатора, задней дверью уникального дизайна и 18-дюймовыми 10-спицевыми колесными дисками черного цвета.

На рынке Honda CR-V e:FCEV будет доступен в единственной богатой комплектации Touring, включающей в себя 10,2-дюймовую цифровую приборную панель, 9-дюймовый сенсорный дисплей медиасистемы с беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, премиальную акустику Bose с 12 динамиками, передние сиденья с обогревом и электрорегулировкой, двухзонный климат-контроль и парктроники. Салон автомобиля отделан натуральной кожей.