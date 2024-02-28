«Автоваз» начал серийное производство Lada Vesta с коробкой автомат

АвтоВАЗ сообщил о старте серийного производства Lada Vesta, оснащённых новым силовым агрегатом: модернизированным двигателем ВАЗ-21179 и автоматической бесступенчатой трансмиссией (вариатор).

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Автопроизводитель отмечает, что электронные системы управления двигателем и трансмиссией специально откалиброваны под Lada Vesta, модернизации подверглись различные системы автомобиля: топливная, тормозная; появилась новая опора силового агрегата.

Премьера нового силового агрегата состоялась в конце 2023 года. "РГ" рассказывала обо всех изменениях, которые претерпел мотор 1.8 Evo мощностью 122 л.с. Одна из главных побед инженеров АвтоВАЗа: найдена и устранена причина повышенного расхода масла, которым "славился" ВАЗ-21179. Также мотор получил "безвтыковую" шатунно-поршневую группу.

"Планируется, что автоматическая трансмиссия будет устанавливаться на все модели семейства Vesta: седан, седан Cross, SW и SW Cross", - рассказали в пресс-службе АвтоВАЗа.