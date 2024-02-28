На продажу выставили редкий родстер Mercedes-Benz 500SL Koenig Special Widebody с диким тюнингом
На продажу на Ebay выставили сумасшедший родстер Mercedes-Benz 500SL Koenig Special Widebody родом из 90-х. Его оригинальность подтверждается сертификатом Authentic Koenig Specials. Пробег на момент продажи составляет 127 тысяч километров.
Кузов окрашен в цвет Arctic White и дополнен мягкой крышей синего цвета и кожаным салоном антрацитового цвета. О наличие жёсткой крыши (которая также шла в комплекте) не сообщается.
Оригинальный обвес включает передний и задний бамперы, широкие передние крылья, боковые юбки, широкие передние крылья, пороги, накладки на задние крылья со встроенными решётками и спойлер. В задней части можно видеть большие патрубки квадратного сечения нестандартной выхлопной системы от Koenig.
Родстер обут в культовые трехкомпонентные колесные диски JDM-Spec Work Meister S1, которые еще больше подчеркивают очень мускулистый внешний вид периода 1990-х годов.
500 SL оснащен 5,0-литровым двигателем V8 M119. Агрегат выдает до 322 л.с. и работает в паре с пятиступенчатой автоматической коробкой передач. А ведь были варианты с уникальным мотором Koenig 7.2-580. Это двигатель конфигурации V12, который имеет объём в 7,2 литра и мощность в 580 лошадиных сил. Он был создан на базе 6-литрового V12 от W140.