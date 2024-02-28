На продажу выставили редкий родстер Mercedes-Benz 500SL Koenig Special Widebody

На продажу на Ebay выставили сумасшедший родстер Mercedes-Benz 500SL Koenig Special Widebody родом из 90-х. Его оригинальность подтверждается сертификатом Authentic Koenig Specials. Пробег на момент продажи составляет 127 тысяч километров.

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Кузов окрашен в цвет Arctic White и дополнен мягкой крышей синего цвета и кожаным салоном антрацитового цвета. О наличие жёсткой крыши (которая также шла в комплекте) не сообщается.

Оригинальный обвес включает передний и задний бамперы, широкие передние крылья, боковые юбки, широкие передние крылья, пороги, накладки на задние крылья со встроенными решётками и спойлер. В задней части можно видеть большие патрубки квадратного сечения нестандартной выхлопной системы от Koenig.

Carakoom

Родстер обут в культовые трехкомпонентные колесные диски JDM-Spec Work Meister S1, которые еще больше подчеркивают очень мускулистый внешний вид периода 1990-х годов.