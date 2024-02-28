Цивилизованное варварство: яркие рестомоды

Kalmar RS-6. Датская мастерская по реставрации создала более доступный аналог новейшего 911 Dakar. Проект оценили в 45 тысяч евро без учёта стоимости «донора». Им может стать Carrera 2, Carrera 4 или Turbo поколения 996 (1997–2006 годы). Такой автомобиль обойдётся ещё в 30–50 тысяч долларов.