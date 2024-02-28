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Цивилизованное варварство: яркие рестомоды

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Machine Revival MR26 Void. Трековое купе от компании Machine Revival оценили в 326 тысяч долларов. За основу взят Porsche 911 1982 года.
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Machine Revival MR26 Void. Трековое купе от компании Machine Revival оценили в 326 тысяч долларов. За основу взят Porsche 911 1982 года. 
© Motor.ru
Практически все кузовные детали углеволоконные или кевларовые, а нетронутым остался лишь монокок. Сиденья из композитов частично отделаны алькантарой.
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Практически все кузовные детали углеволоконные или кевларовые, а нетронутым остался лишь монокок. Сиденья из композитов частично отделаны алькантарой. 
© Motor.ru
Кроме того, внутри предусмотрен каркас безопасности, а селектор трансмиссии увенчан набалдашником из тонированного в чёрный колер ясеня. Головная оптика диодная, колёса 16-дюймовые.
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Кроме того, внутри предусмотрен каркас безопасности, а селектор трансмиссии увенчан набалдашником из тонированного в чёрный колер ясеня. Головная оптика диодная, колёса 16-дюймовые. 
© Motor.ru
3,0-литровый 297-сильный «оппозитник» работает на бензине и биоэтаноле, а сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач. В подвеске установлены адаптивные амортизаторы. Масса машины — всего 932 килограмма.
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3,0-литровый 297-сильный «оппозитник» работает на бензине и биоэтаноле, а сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач. В подвеске установлены адаптивные амортизаторы. Масса машины — всего 932 килограмма. 
© Motor.ru

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Volvo P1800 Cyan GT. Cyan Racing превратила пожилое купе в комфортный рестомод. Четыре года назад команда, ответственная в составе Lynk & Co и Geely за автоспорт, показала проект Volvo P1800 Cyan на основе машины образца 1964-го.
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Volvo P1800 Cyan GT. Cyan Racing превратила пожилое купе в комфортный рестомод. Четыре года назад команда, ответственная в составе Lynk & Co и Geely за автоспорт, показала проект Volvo P1800 Cyan на основе машины образца 1964-го. 
© Motor.ru
Шасси «донора» усилено высокопрочной сталью и углепластиком, а ещё добавлены современные детали. К примеру, автомобиль сменил неразрезной задний мост на алюминиевую подвеску с регулировкой и поперечными рычагами. Кузов сделан из углепластика.
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Шасси «донора» усилено высокопрочной сталью и углепластиком, а ещё добавлены современные детали. К примеру, автомобиль сменил неразрезной задний мост на алюминиевую подвеску с регулировкой и поперечными рычагами. Кузов сделан из углепластика. 
© Motor.ru
Двухлитровый турбодвигатель на базе блока от болида Volvo S60 TC1 развивает 420 лошадиных сил и 455 Нм, а работает с пятиступенчатой «механикой» Holinger. Предусмотрены углепластиковый карданный вал и дифференциал повышенного трения. Такая версия была ориентирована на трек, но новый гран-турер должен стать удобнее в дальних путешествиях.
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Двухлитровый турбодвигатель на базе блока от болида Volvo S60 TC1 развивает 420 лошадиных сил и 455 Нм, а работает с пятиступенчатой «механикой» Holinger. Предусмотрены углепластиковый карданный вал и дифференциал повышенного трения. Такая версия была ориентирована на трек, но новый гран-турер должен стать удобнее в дальних путешествиях. 
© Motor.ru
Подвеску в очередной раз перекалибровали, настройки мотора изменили (отдача — 350 или 420 сил), а ещё добавили опций комфорта. Новинка обрела иной титановый каркас безопасности, улучшенную шумоизоляцию и отделку интерьера с использованием дорогой кожи и ткани в рубчик. Работа над каждым экземпляром требует 12–15 месяцев.
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Подвеску в очередной раз перекалибровали, настройки мотора изменили (отдача — 350 или 420 сил), а ещё добавили опций комфорта. Новинка обрела иной титановый каркас безопасности, улучшенную шумоизоляцию и отделку интерьера с использованием дорогой кожи и ткани в рубчик. Работа над каждым экземпляром требует 12–15 месяцев. 
© Motor.ru
Kalmar RS-6. Датская мастерская по реставрации создала более доступный аналог новейшего 911 Dakar. Проект оценили в 45 тысяч евро без учёта стоимости «донора». Им может стать Carrera 2, Carrera 4 или Turbo поколения 996 (1997–2006 годы). Такой автомобиль обойдётся ещё в 30–50 тысяч долларов.
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Kalmar RS-6. Датская мастерская по реставрации создала более доступный аналог новейшего 911 Dakar. Проект оценили в 45 тысяч евро без учёта стоимости «донора». Им может стать Carrera 2, Carrera 4 или Turbo поколения 996 (1997–2006 годы). Такой автомобиль обойдётся ещё в 30–50 тысяч долларов. 
© Motor.ru

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Создатели планируют сберечь дух исходников, но улучшить способности на бездорожье. Оппозитная «шестёрка» выдаёт 300–500 лошадиных сил. Трансмиссия — «механика» или автомат Tiptronic. Кроме того, предусмотрены «самоблок» и переработанное шасси.
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Создатели планируют сберечь дух исходников, но улучшить способности на бездорожье. Оппозитная «шестёрка» выдаёт 300–500 лошадиных сил. Трансмиссия — «механика» или автомат Tiptronic. Кроме того, предусмотрены «самоблок» и переработанное шасси. 
© Motor.ru
Клиренс составляет 210 миллилитров. За доплату предложены адаптивные стойки и заниженная на 50 миллиметров пневмоподвеска. Ещё рестомод обрёл защиту днища и более жёсткую переднюю поперечную балку, выполняющую функцию буксировочной проушины.
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Клиренс составляет 210 миллилитров. За доплату предложены адаптивные стойки и заниженная на 50 миллиметров пневмоподвеска. Ещё рестомод обрёл защиту днища и более жёсткую переднюю поперечную балку, выполняющую функцию буксировочной проушины. 
© Motor.ru
Наконец, появились крепления для канистр и запасного колеса. Внутри нет декора и шумоизоляции, но есть сиденья Recaro, гидравлический «ручник», гоночный компьютер и каркас безопасности.
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Наконец, появились крепления для канистр и запасного колеса. Внутри нет декора и шумоизоляции, но есть сиденья Recaro, гидравлический «ручник», гоночный компьютер и каркас безопасности. 
© Motor.ru
Ringbrothers Dodge Charger Tusk. Dodge Charger 1969 года стал 1000-сильным рестомодом. Шасси от Roadster Shop дало возможность переработать архитектуру подвески. Для лучшей развесовки изменили положение двигателя.
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Ringbrothers Dodge Charger Tusk. Dodge Charger 1969 года стал 1000-сильным рестомодом. Шасси от Roadster Shop дало возможность переработать архитектуру подвески. Для лучшей развесовки изменили положение двигателя. 
© Motor.ru
Заднеприводное купе оснащено семилитровым V8 из гаммы Hellephant от Mopar: собрано лишь 100 таких агрегатов отдачей 1000 лошадиных сил и 1288 Нм. Мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой».
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Заднеприводное купе оснащено семилитровым V8 из гаммы Hellephant от Mopar: собрано лишь 100 таких агрегатов отдачей 1000 лошадиных сил и 1288 Нм. Мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой». 
© Motor.ru

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Некоторые кузовные элементы абсолютно новые и сделаны из углепластика. Обвес, включающий иные бамперы, пороги, переднюю и заднюю панели кузова, капот и прочие компоненты, стилизовали под стандартные детали.
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Некоторые кузовные элементы абсолютно новые и сделаны из углепластика. Обвес, включающий иные бамперы, пороги, переднюю и заднюю панели кузова, капот и прочие компоненты, стилизовали под стандартные детали. 
© Motor.ru
Чёрный колер дополнен золотистыми акцентами. Особые колёса HRE тоже золотистые. Салон выполнен в духе оригинального интерьера, но здесь появились иные приборы, климат-контроль Vintage Air и аудиосистема JL Audio.
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Чёрный колер дополнен золотистыми акцентами. Особые колёса HRE тоже золотистые. Салон выполнен в духе оригинального интерьера, но здесь появились иные приборы, климат-контроль Vintage Air и аудиосистема JL Audio. 
© Motor.ru
Toyota Retro Cruiser. В честь возобновления продаж Land Cruiser в США японский производитель восстановил к прошлогоднему шоу SEMA рестомод образца 1999-го. Его создала Rod Millen Group под руководством гонщика Рода Миллена.
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Toyota Retro Cruiser. В честь возобновления продаж Land Cruiser в США японский производитель восстановил к прошлогоднему шоу SEMA рестомод образца 1999-го. Его создала Rod Millen Group под руководством гонщика Рода Миллена. 
© Motor.ru
Четверть века назад FJ45 Land Cruiser образца 1967-го скрестили с новой на тот момент «соткой». Внедорожник получил удлинённую раму и более широкий кузов. Подвеска с гигантскими ходами создана исключительно для этого автомобиля на базе серийных деталей Land Cruiser 100.
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Четверть века назад FJ45 Land Cruiser образца 1967-го скрестили с новой на тот момент «соткой». Внедорожник получил удлинённую раму и более широкий кузов. Подвеска с гигантскими ходами создана исключительно для этого автомобиля на базе серийных деталей Land Cruiser 100. 
© Motor.ru
Особые колёса диаметром 17 дюймов обуты в 35-дюймовые покрышки для бездорожья. 230-сильный V8 объёмом 4,7 литра сочетается с четырёхступенчатым автоматом, «раздаткой» и блокируемыми дифференциалами. В перечне технических новшеств — лишь выхлоп Borla из нержавейки.
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Особые колёса диаметром 17 дюймов обуты в 35-дюймовые покрышки для бездорожья. 230-сильный V8 объёмом 4,7 литра сочетается с четырёхступенчатым автоматом, «раздаткой» и блокируемыми дифференциалами. В перечне технических новшеств — лишь выхлоп Borla из нержавейки. 
© Motor.ru

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В интерьере предусмотрены спутниковый телефон, навигация, ёмкость для питьевой воды и встроенный каркас безопасности. Для отделки использована кожа Connolly. К выставке специалисты компании отреставрировали машину, заменили изношенные и устаревшие запчасти, а фирма Complete Customs выкрасила кузов в исходный колер.
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В интерьере предусмотрены спутниковый телефон, навигация, ёмкость для питьевой воды и встроенный каркас безопасности. Для отделки использована кожа Connolly. К выставке специалисты компании отреставрировали машину, заменили изношенные и устаревшие запчасти, а фирма Complete Customs выкрасила кузов в исходный колер. 
© Motor.ru

Многие классические модели впечатляют стильным дизайном и «драйверским» характером, зато их современные аналоги гораздо удобнее в повседневной эксплуатации. Чтобы совместить эти преимущества, тюнинг-ателье строят уникальные рестомоды или даже выпускают такие машины малым тиражом. Более того, в некоторых случаях подобные проекты создают сами автопроизводители: так они проводят параллели между прошлым и настоящим. В нашей подборке — трековый и внедорожный спорткары, комфортный гран-турер, 1000-сильный масл-кар и восстановленный внедорожник.

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