Цивилизованное варварство: яркие рестомоды
Многие классические модели впечатляют стильным дизайном и «драйверским» характером, зато их современные аналоги гораздо удобнее в повседневной эксплуатации. Чтобы совместить эти преимущества, тюнинг-ателье строят уникальные рестомоды или даже выпускают такие машины малым тиражом. Более того, в некоторых случаях подобные проекты создают сами автопроизводители: так они проводят параллели между прошлым и настоящим. В нашей подборке — трековый и внедорожный спорткары, комфортный гран-турер, 1000-сильный масл-кар и восстановленный внедорожник.
Motor.ru: главные новости