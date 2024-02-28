Полиция и МЧС начали проверку видео с дрифтующим по Байкалу экс-мэром Иркутска

Полиция, МЧС и местные власти начали проверку видео, на котором бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов дрифтует на белом лимузине по Байкалу. Об этом пишет «Подъем» со ссылкой на министерство. Сейчас правоохранители выясняют, где именно мужчина устроил дрифт– в районе переправы или вне ее.

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«Вне ледовой переправы выезд на водные объекты запрещен. Там без разницы – Байкал или не Байкал. На Байкале одна ледовая переправа с сообщением Куркут – Иркутская губа, на остров Ольхон она идет, соединяет материк с островом. Сложно сказать по видео, где именно снято. Это видео у нас в поле зрения попало, его передали в полицию, Нацпарк, который тоже защищает свою территорию, и в администрацию Ольхонского района», - заявили в управлении МЧС по Иркутской области.

Отмечается, что факт административного правонарушения со стороны экс-мэра еще предстоит доказать.

До этого в сеть попало видео, на котором Кондрашов устроил дрифт на лимузине по озеру Байкал. Судя по ролику, водитель несколько раз пускал автомобиль в управляемый занос. Все это происходило на высокой скорости. В комментариях подписчики шутят о преимуществах машины, что лимузин из-за длины «не провалится в трещину», а также критикуют Кондрашова за его выходку.