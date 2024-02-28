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Появились первые фото тестового прототипа электромобиля "Атом"

Российский стартап "Кама" показал тестовый мул своего электромобиля "Атом".

Появились первые фото тестового прототипа электромобиля "Атом"
© Российская газета

Сейчас в Набережных Челнах тестируются и калибруются шасси, рулевое управление, тормоза, система термостатирования тяговой батареи, работа всех электросистем.

Всего построено 13 таких машин. Испытания продлятся до конца 2024 года. Запуск серийного производства "Атома" планируют в середине 2025 года.

Ранее в компании заявили, что батарея в "Атоме" гарантированно выдержит 1000 циклов заряд-разряд. При этом при корректном использовании это число будет гораздо выше.

"Атом" будет иметь разгон до 100 километров в час за 8 секунд и запас хода до 500 километров.

Собирать модель будут на заводе "Москвич", где уже начались подготовительные работы. Точная цена электромобиля на данный момент неизвестна, но она будет соответствовать массовому ценовому сегменту.

Автоновости