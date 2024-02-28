Появились первые фото тестового прототипа электромобиля "Атом"

Российский стартап "Кама" показал тестовый мул своего электромобиля "Атом".

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Сейчас в Набережных Челнах тестируются и калибруются шасси, рулевое управление, тормоза, система термостатирования тяговой батареи, работа всех электросистем.

Всего построено 13 таких машин. Испытания продлятся до конца 2024 года. Запуск серийного производства "Атома" планируют в середине 2025 года.

Ранее в компании заявили, что батарея в "Атоме" гарантированно выдержит 1000 циклов заряд-разряд. При этом при корректном использовании это число будет гораздо выше.

"Атом" будет иметь разгон до 100 километров в час за 8 секунд и запас хода до 500 километров.