В России резко подешевели два китайских автомобиля FAW

В феврале 2024 года автомобили FAW, вслед за другими моделями, подешевели. Правда, это относится всего лишь к двум моделям, при этом они стали дешевле лишь за счёт скидок.

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Лифтбек FAW Bestune B70 стал доступнее для покупателей на 100 000 рублей. Модель предлагается дешевле за счёт прямой скидки, при этом она распространяется не на все автомобили, а только на те, которые были выпущены в 2022 году. FAW Bestune B70 более поздних годов выпуска продаются у официальных дилеров без скидок.

FAW Bestune B70 по-прежнему предлагается покупателям в четырёх комплектациях: Vision, Progressive, Exclusive, Enjoyment. На выбор доступно два турбированных двигателя, это 1,5-литровый силовой агрегат мощностью 160 л.с. и 2,0-литровый двигатель мощностью 217 л.с. FAW Bestune B70 оснащается двумя видами трансмиссии, роботизированной или автоматической на выбор.

FAW Bestune B70 доступен у дилеров от 2 350 000 до 2 801 000 рублей, в зависимости от оснащения и комплектации.

Также на 100000 рублей стал дешевле и кроссовер FAW Bestune T77. Скидка на автомобиль предлагается в 300000 рублей. В данном случае наличие дисконта не зависит от года выпуска автомобиля.

FAW Bestune T77 предлагается в двух комплектациях Prestige Plus DCT, Luxury DCT. FAW Bestune T77 оснащается только 1,5-литровым силовым агрегатом мощностью 160 л.с., привод передний, трансмиссия роботизированная.

Стоимость FAW Bestune T77 в настоящее время составляет от 2 564 000 до 2 716 000 рублей. Обе модели славятся богатым оснащением уже в базовых комплектациях.