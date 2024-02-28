В России резко подешевели два китайских автомобиля FAW
В феврале 2024 года автомобили FAW, вслед за другими моделями, подешевели. Правда, это относится всего лишь к двум моделям, при этом они стали дешевле лишь за счёт скидок.
Лифтбек FAW Bestune B70 стал доступнее для покупателей на 100 000 рублей. Модель предлагается дешевле за счёт прямой скидки, при этом она распространяется не на все автомобили, а только на те, которые были выпущены в 2022 году. FAW Bestune B70 более поздних годов выпуска продаются у официальных дилеров без скидок.
FAW Bestune B70 по-прежнему предлагается покупателям в четырёх комплектациях: Vision, Progressive, Exclusive, Enjoyment. На выбор доступно два турбированных двигателя, это 1,5-литровый силовой агрегат мощностью 160 л.с. и 2,0-литровый двигатель мощностью 217 л.с. FAW Bestune B70 оснащается двумя видами трансмиссии, роботизированной или автоматической на выбор.
FAW Bestune B70 доступен у дилеров от 2 350 000 до 2 801 000 рублей, в зависимости от оснащения и комплектации.
Также на 100000 рублей стал дешевле и кроссовер FAW Bestune T77. Скидка на автомобиль предлагается в 300000 рублей. В данном случае наличие дисконта не зависит от года выпуска автомобиля.
FAW Bestune T77 предлагается в двух комплектациях Prestige Plus DCT, Luxury DCT. FAW Bestune T77 оснащается только 1,5-литровым силовым агрегатом мощностью 160 л.с., привод передний, трансмиссия роботизированная.
Стоимость FAW Bestune T77 в настоящее время составляет от 2 564 000 до 2 716 000 рублей. Обе модели славятся богатым оснащением уже в базовых комплектациях.
FAW Bestune B70 и FAW Bestune T77 оснащаются современными системами безопасности, такими как: электронная система контроля устойчивости (ESP), противобуксовочная система (TCS), антиблокировочная тормозная система (ABS), система помощи при торможении с электронным управлением (BA), система помощи при трогании на подъеме (HAC), фронтальными подушками безопасности и рядом других опций.