Россияне стали отказываться от покупки подержанных «электричек»

В январе 2024 года россияне приобрели 488 электромобилей с пробегом, что на 8% меньше, чем в январе 2023 года.

В годовом сравнении вторичный рынок «электричек» снижается уже второй месяц подряд, сообщает «Автостат».

При этом на протяжении восьми месяцев до этого (с апреля по ноябрь) рынок рос.

В августе прошлого года на нашем рынке был установлен рекорд – 1204 машины. Однако после этого объёмы рынка сокращались с каждым месяцем. Так, в сентябре было продано – 1159 шт., в октябре – 928 шт., в ноябре – 802 шт., а в декабре – 635 шт. Одна из причин такой тенденции – запрет Японии на ввоз определенных категорий автомобилей в Россию, в том числе и электромобилей.

В марочном рейтинге лидирует Nissan (183 шт.), на долю которого в январе пришлось около 38% от общего объёма. Каждый пятый купленный электромобиль с пробегом – Tesla (92 шт.). Тройку лидеров замыкает китайский Zeekr (32 шт.).