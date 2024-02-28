Changan представит в России две новые модели

Компания Changan расширит линейку своего суббренда Uni в России еще двумя моделями. Но не новыми, а уже представленными на российском рынке – седаном Lamore и кроссовером CS55 Plus, которые будут переименованы в Uni-L и Uni-S соответственно.

© Changan

«Мы подтверждаем, что в наших планах на этот год остается выделение семейства Uni в отдельный бренд. Это произойдет ориентировочно в середине года. И указанные модели будут менять «бренд приписки», поскольку изначально были созданы в концепции Uni», — сообщили в пресс-службе Changan.

Впрочем, как отмечает портал «Китайские автомобили», выделение Uni в отдельный бренд и ренейминг двух моделей будут не единственными изменениями от Changan в нынешнем году.

Кроме этого, в Changan также планируют создать для семейства Uni собственный оригинальнй логотип. Для этого компания еще в конце прошлого года провела анонимное голосование, в котором автолюбители могли выбрать будущий логотип из семи вариантов.