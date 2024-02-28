Дизайн Lada Iskra оказался не особо новым
Эксперты обратили внимание на явные заимствования ряда элементов у концепта Lada XCode, представленного в далёком 2016 году. Его созданием занимался итальянец Рафаэль Линари, покинувший АвтоВАЗ еще в 2017-м.
Напомним, что накануне в патентной базе обнаружились охранные документы на новинку АвтоВАЗа — бюджетник Lada Iskra: облик модели перестал быть секретом. На любопытные моменты в дизайне автомобиля обратил внимание Telegram-канал «Автопоток».
В частности, оказалось, что у концепта Lada XCode и перспективной Lada Iskra практически идентичны обводы переднего бампера, продольные рёбра жёсткости на крышке капота, соты радиаторной решётки, хромированные «бумеранги» с заходом на блок-фары. Соблюдены и общие пропорции элементов.
Сзади схожими оказались конфигурация и графика фонарей, конфигурация выштамповки под номер, пропорции. Есть и важное изменение: на «Искре» панель пятой двери выполнять заподлицо с бампером не стали из соображений практичности. В целом новинка явно держится на стилевых решениях, представленных в 2016-м.
По данным источника, дизайн-проект Lada Iskra был утверждён ещё в 2018—2019 годах, а в серийное производство машина должна была поступить уже в 2022 году, но сроки пришлось значительно сдвинуть.
Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил, что первая партия Lada Iskra уже проходит испытания. Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков назвал примерную стоимость серийной машины: по его мнению, ценник будет начинаться от 1,2 млн рублей за седан; модель в кузове универсал будет стоить на 100 150 тыс. рублей больше.