Дизайн Lada Iskra оказался не особо новым

Эксперты обратили внимание на явные заимствования ряда элементов у концепта Lada XCode, представленного в далёком 2016 году. Его созданием занимался итальянец Рафаэль Линари, покинувший АвтоВАЗ еще в 2017-м.

Напомним, что накануне в патентной базе обнаружились охранные документы на новинку АвтоВАЗа — бюджетник Lada Iskra: облик модели перестал быть секретом. На любопытные моменты в дизайне автомобиля обратил внимание Telegram-канал «Автопоток».

В частности, оказалось, что у концепта Lada XCode и перспективной Lada Iskra практически идентичны обводы переднего бампера, продольные рёбра жёсткости на крышке капота, соты радиаторной решётки, хромированные «бумеранги» с заходом на блок-фары. Соблюдены и общие пропорции элементов.

Сзади схожими оказались конфигурация и графика фонарей, конфигурация выштамповки под номер, пропорции. Есть и важное изменение: на «Искре» панель пятой двери выполнять заподлицо с бампером не стали из соображений практичности. В целом новинка явно держится на стилевых решениях, представленных в 2016-м.

По данным источника, дизайн-проект Lada Iskra был утверждён ещё в 2018—2019 годах, а в серийное производство машина должна была поступить уже в 2022 году, но сроки пришлось значительно сдвинуть.