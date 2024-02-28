Toyota отзовет более 400 000 пикапов Tacoma

Toyota Motor North America инициирует глобальный отзыв, касающийся свыше 400 тысяч пикапов Tacoma, в том числе 381 тысячи в Соединенных Штатах, модельного ряда 2022-2023 годов. Причиной отзыва стал дефект производства, из-за которого возможно ослабление и последующее отсоединение компонентов автомобиля, что создает потенциальную угрозу безопасности.

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В пресс-релизе, выпущенном компанией во вторник, указано, что наличие сварочного шлака на частях задней оси может со временем привести к ослаблению и выпадению крепежных гаек, что, в свою очередь, может вызвать отделение компонентов от оси. Это увеличивает риск потери контроля над автомобилем и снижает эффективность тормозной системы, увеличивая риск дорожно-транспортных происшествий, пишет SPEEDME.RU.