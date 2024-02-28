Экс-мэр Иркутска устроил дрифт на лимузине по льдам Байкала

Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов устроил дрифт на лимузине по замерзшему Байкалу. Как сообщает «КП», видео поездки он опубликовал в своих социальных сетях.

В ролике Кондрашов появился во фраке, сел за руль длинного лимузина и стал кататься по льду. Бизнесмен умело выводил машину в занос и выполнил «полицейский разворот» — поворот автомобиля на 180 градусов.

Некоторые подписчики восхитились навыками бывшего градоначальника управления автомобилем и отмечали, что такая машина точно не провалится в трещину на льду.

«Да, первый проезд вокруг Ольхона на лимузине», «Это было мощно», — писали они.