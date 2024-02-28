Экс-мэр Иркутска устроил дрифт на лимузине по льдам Байкала
Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов устроил дрифт на лимузине по замерзшему Байкалу. Как сообщает «КП», видео поездки он опубликовал в своих социальных сетях.
В ролике Кондрашов появился во фраке, сел за руль длинного лимузина и стал кататься по льду. Бизнесмен умело выводил машину в занос и выполнил «полицейский разворот» — поворот автомобиля на 180 градусов.
Некоторые подписчики восхитились навыками бывшего градоначальника управления автомобилем и отмечали, что такая машина точно не провалится в трещину на льду.
«Да, первый проезд вокруг Ольхона на лимузине», «Это было мощно», — писали они.
Другие же критиковали Кондрашова за «позерство» и задавались вопросами о допустимости подобных поездок по замерзшему Байкалу. Они напомнили, что в Иркутской области действует местный закон, который запрещает выезд на лед вне переправ — с начала 2024 года за это оштрафовали свыше 200 водителей.