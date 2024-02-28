Skoda показала на тизерах новый доступный кроссовер

Компания Skoda подтвердила намерение выпустить самый доступный "паркетник" официальными тизерами будущей новинки. Пока ещё безымянная модель выйдет на рынок в марте 2025 года.

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Разработка автомобиля ведётся индийским подразделением Skoda. Кроссовер базируется на платформе MQB A0-IN, поэтому он, скорее всего, разделит силовые агрегаты и технические решения с другим местным "паркетником" - Skoda Kushaq. Последний конкурирует с Hyundai Creta иже с ней, а новинка попадёт в льготный налоговый сегмент, так как будет иметь длину кузова менее четырёх метров. Сокращение габаритов проведут за счёт уменьшения колёсной базы (у "Кушака" этот параметр равен 2651 мм).

Для новой модели будут предложены литровый TSI на бензине мощностью 115 л.с. (178 Нм). Приятно, что в качестве трансмиссии выбрали классический 6-диапазонный автомат, а не более доступный робот, в самой простой версии двигатель будет агрегатироваться 6-скоростной МКПП.

Имя пока не выбрано, но есть несколько вариантов: Kwiq, Kymaq, Kylaq, Kariq и Kyroq. Кроме этого, Skoda предлагает пофантазировать на эту тему. Если пользовательский вариант окажется лучше, то победителю обещан приз: главный - шанс выиграть автомобиль Skoda, десяти самым креативным - поездка в штаб-квартиру марки в Праге. Главное условие: название должно состоять из одного-двух слогов, начинаться на K и заканчиваться на Q.

Несмотря на то, что новая модель разрабатывается с основным прицелом на индийский рынок, она будет глобальной. Экспорт планируется в Южную Америку, Юго-Восточную Азию и Африку.