В Подмосковье начнут делать фильтры для автомобилей

Компания «Моторъ», которая занимается производством воздушных и салонных фильтров для транспортных средств, намерена построить на территории Московской области новое высокотехнологичное предприятие по выпуску комплектующих. Общий объём инвестиций в проект составит порядка 80 млн рублей.

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Предполагается, что на новой площадке в Пушкинском районе области будет налажено производство салонных фильтров для кондиционирования и вентиляции, а также элементы для очистки воздуха, который подаётся в двигатель.

В линейку войдут компоненты для легковых и грузовых автомобилей, а также техники специального назначения. По планам, с конвейеров завода будет сходить до 300 наименований продукции, а использовать в работе планируется только отечественное сырьё.

«Объём инвестиций в реализацию проекта составит около 80 млн рублей. Приступить к строительству завода площадью 1,5 тыс. квадратных метров инвестор планирует в первом квартале 2025 года. Продукция, которую будут производить на подмосковном предприятии, подойдёт для самых разных марок автомобилей. На предприятии для жителей муниципалитета будет создано не менее 20 рабочих мест», — пояснила глава министерства промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.