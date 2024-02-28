Бренд OMODA получил высокий индекс удовлетворенности клиентов (CSI). По итогам 2023 года он составил 9,76 балла из 10 возможных, сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе китайской компании.

© Omoda

«Не в последнюю очередь результат связан с инновационными цифровыми сервисами, доступными посредством фирменного приложения My OMODA», — отмечает автопроизводитель.

С My OMODA сервисная книжка всегда под рукой. После каждого посещения сервисного центра клиент с помощью приложения может заполнить анкету удовлетворенности качеством обслуживания и поставить соответствующую оценку. Анкета состоит из 10 вопросов. Среди критериев: удобство записи на сервис, гостеприимство и комфорт в клиентской зоне, наличие необходимых запчастей на момент визита, готовность автомобиля в согласованный срок, а также качество выполненных работ.

С 1 января 2024 года фирменное приложение расширило свой функционал за счет телематических сервисов. Для любой модели OMODA при подключении комплекта O-Connect станут доступны такие функции, как управление дистанционным запуском автомобиля, а также поиск автомобиля на парковке через удаленную активацию сигнала или геолокацию.