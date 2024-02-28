Chery решила сделать Tiggo отдельным брендом в РФ. Представлена первая модель

В прошлом году Chery анонсировала для рынка РФ новый бренд для экологичных автомобилей Chery NEV, но в декабре передумала и назвала линейку гибридов и электрокаров Chery Tiggo. Состоялась презентация первой модели для России.

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Согласно планам, обнародованным компанией в конце 2023 года, в 2024-м на российский рынок должно выйти семь моделей Chery Tiggo: четыре автомобиля с гибридной силовой установкой и три электрокара. Но на нынешней презентации сообщили о пяти моделях: двух электрокарах и трёх гибридах.

Тогда же в декабре редакции "РГ" в пресс-службе марки заявили, что первой моделью Chery Tiggo станет крохотный eQ1, а дату выхода обозначили как апрель-май. Но не eQ1 блистал на презентации, а кроссовер eQ7. Впрочем, нестыковка может быть снята из-за названных сроков появления у дилеров - вторая половина 2024 года.

Стало быть, дыма без огня действительно не было: неделей ранее "РГ" писала о том, что eQ7 был замечен в Москве, в пресс-службе же тогда ответили, что подтвердить принадлежность машины не представляется возможным.

Среднеразмерный Chery eQ7 имеет длину кузова 4675 мм и межступичное расстояние 2830 мм. Выбора силовой установки нет: на родине Chery Tiggo eQ7 можно купить с 211-сильным электромотором и батареей ёмкостью 67 кВт·ч. Паспортный запас хода составляет 512 км по циклу CLTC.