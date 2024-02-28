BMW 7-серии получил уникальный раллийный тюнинг

Один владелец BMW 7-серии доработал седан во внедорожном стиле, добавив ливрею Rothmans. По номерам можно судить, что четвертое поколение седана (E65) находится в Чехии.

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От стандартной модели его отличает двухдюймовый (51 мм) лифт подвески, четыре фары Hella на переднем бампере и 18-дюймовые диски Rota, обутые в шины Yokohama Geolanders.

Фотографии необычного BMW впервые появились в социальных сетях в июне 2023 года. Тогда он уже был оклеен в пленку Rothmans и с установленным багажником на крыше. Палатка Arcta была добавлена позже.

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BMW сохранил задний привод и оснащен 3,0-литровым дизельным двигателем BMW M57 с турбонаддувом и мощностью 282 л.с. Он получил модифицированную выхлопную систему, установлены полиуретановые сайлентблоки спереди и модернизированный самоблокирующийся дифференциал сзади.

На 2 января 2024 года одометр суперседана показывал 555 555 км, а сейчас, по всей видимости, пробег значительно возрос. Утверждается, что автомобиль сменил двух владельцев и текущий купил его с поломанной коробкой передач и пробегом 539 130 км.

В дальнейших планах установить койловеры с длинным ходом, чтобы увеличить внедорожные возможности седана.

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