Mitsubishi может построить новый кроссовер на базе Nissan Pathfinder

Mitsubishi Endeavor производился с 2003 по 2011 годы, пока не был снят с производства из-за низких продаж.

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Но теперь поползли слухи, что может появиться новое поколение кроссовера.

Endeavor получит очень просторный 7-местной салон с трехрядной компоновкой, оснащенный новейшими технологиями в области комфорта и безопасности.

Что касается габаритов, то длина новинки составит 5021 мм (на 55 мм больше, чем у Toyota Highlander), а колесная база будет достигать 2900 мм (на 10 мм больше, чем у Highlander).

Машина могла бы оснащаться тем же мотором, что и Pathfinder. Это 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 мощностью 288 л.с.