Разработчики показали «мулов» для тестирования ходовой части «Атома»

Для дорожных испытаний платформы электромобиля «Атом» используются так называемые «мулы», то есть условный кузов, который близок по массогабаритным показателям к будущей машине, но не отражает ее облик. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании «Кама» пишет автомобильный портал Drom.ru.

Ранее на территории автозавода КамАЗ во время визита делегации во главе с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой состоялась демонстрация тестового прототипа российского электромобиля «Атом». При этом внешность машины на появившихся фото сильно напоминала китайский электромобиль Geometry E. В КамАЗе пояснили, что на мероприятии был продемонстрирован функциональный прототип на базе платформы собственной разработки «Атома» с «донорским» кузовом.

По данным компании «Кама», в настоящее время проводятся тесты силовой установки и шасси и для них инженеры пользуются так называемыми «мулами», которые никак не отражают будущий облик автомобиля.

С помощью переваренного кузова от китайского кроссовера Geely Geometry E, близкого по массогабаритным показателям к будущей серийной машине, разработчики тестируют и настраивают работу, в том числе и органов рулевого управления, систем торможения и электронных помощников.

В разработке платформы принимают участие 180 инженеров. Уже собрано 13 полнофункциональных прототипов шасси «Атома» и тесты будут вестись весь этот год. Опытные образцы с оригинальным кузовом должны появиться только к концу 2024 года.

Электрокары «Атом» будут производить на предприятии «Москвич». Ожидается, что производство машины стартует в середине 2025 года. В июле 2023 года производитель объявил о начале предзаказов. А в октябре 2023 года пресс-служба компании «Кама» сообщила о получении 36 тысяч броней на автомобиль.