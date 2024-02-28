Представлен новый водородный Honda CR-V e:FCEV. Первые фото

Модель получила плагин-водородную установку, в которой блок топливных элементов, разработанный совместно с General Motors, дополняет тяговая батарея небольшой емкости. На чистом электричестве CR-V e:FCEV проезжает до 60 километров, а с полным баком водорода — 600. От других модификаций кроссовер отличается дизайном передка и кормы, колесами, а также фиксированной, но богатой комплектацией. Помимо прочего, в неё входят подогрев передних сидений, обивка из экокожи и аудиосистема Bose.

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Кроссовер Honda CR-V e:FCEV — первый плагин-водородный автомобиль, производство которого целиком налажено в Соединенных Штатах. Сами машины собирают на заводе Performance Manufacturing Center в Огайо, а блоки топливных элементов делает предприятие Fuel Cell System Manufacturing в Мичигане. Речь идет о системах следующего поколения, разработанных в сотрудничестве с General Motors. Они обходятся в треть стоимости блоков для седана Clarity и при этом в два раза более долговечные.

Honda

Honda

Вся водородная система, в том числе баллоны, в которых хранятся 4,3 килограмма водорода, потребовала усиления жесткости задней части кузова и перекалибровки подвески. Силовая установка CR-V e:FCEV включат топливные ячейки мощностью 125 лошадиных сил, электромотор (176 л.с., 311 Нм) и батарею емкостью 17,7 киловатт-часа. Последняя играет роль буфера, как у обычных FCEV-машин, но также может выступать самостоятельным источником энергии. На электротяге кроссовер проезжает 47/60 километров (EPA/WLTP), общий запас хода — 435/600.

Honda

Honda

Привод у CR-V e:FCEV только передний — правда, есть специальный режим для езды по снегу. Кроссовер предложат в единственной комплектации Touring, стандартными для которой станут цифровая «приборка», мультимедиа с 9-дюймовым экраном и функцией показа ближайших заправок, беспроводная зарядка, аудиосистема Bose с 12 динамика, электропривод и подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, сервопривод двери багажника и обивка салона экокожей. Кроме того, в оснащение водородомобиля войдет Honda Power Supply Connector — розетка на 110 вольт, в которую можно включать электроприборы мощностью до 1,5 киловатта.

Honda

Honda

Honda