Появилась первая фотография нового серийного Infiniti QX80

Мировую премьеру товарный SUV справит в марте. Судя по тизерам, модель новой генерации во многом повторит прошлогодний концепт.

Рамный внедорожник Infiniti QX80 актуального второго поколения дебютировал аж в 2010 году (тогда модель носила индекс QX56), он представляет собой роскошную версию Nissan Patrol/Armada. Премиальный вездеход пережил несколько модернизаций, последнюю провели в 2021-м, когда ему вновь переделали интерьер. В Штатах, а это главный рынок для QX80, модель по итогам прошлого года продемонстрировала внушительный «плюс»: реализовано 12 696 единиц, что на 76% больше, чем в 2022-м. Впрочем, конкуренты все равно впереди. Например, Lincoln Navigator в 2023-м разошелся тиражом 17 549 экземпляров (+33%), результат Cadillac Escalade – 41 689 штук (+3,6%). И вот на подходе Infiniti QX80 новой генерации.

В виде концепта с «фамилией» Monograph «третий» SUV представили летом прошлого года. Теперь же марка распространила тизеры серийной версии, вдобавок объявлена дата мировой онлайн-премьеры: полностью внедорожник раскроется 20 марта. А его публичный показ проведут на автосалоне в Нью-Йорке, который откроется в конце того же месяца.

Судя по тизерам, Infiniti QX80 во многом повторит своего предвестника. В частности, от концепта товарный вездеход унаследует двухъярусную головную оптику: сверху будут ходовые огни с отдельными диодными секциями, блоки основных фар разместят ниже. Серийный SUV также получит выдвижные ручки дверей и оформленные в виде единой плашки задние фонари.

Прототип выставляли с запертыми дверями и тонированными стеклами, интерьер конвейерного QX80 тоже еще не показали. Скорее всего, внутри установят виртуальную приборку и более крупный тачскрин мультимедийной системы. Ну и, разумеется, в салоне будут использованы дорогие материалы отделки. Кроме того, ранее марка объявила о том, что внедорожнику достанется премиальная аудиосистема Klipsch Reference Premiere с 24 динамиками и сабвуфером.

О технике сама компания умолчала. По неофициальным данным, Infiniti QX80 сменит атмосферник V8 5.6 (405 л.с.) на битурбированный V6 мощностью примерно 430 л.с. А вместо нынешнего семиступенчатого автомата установят 9АКП.