Стартовали предзаказы на гибридный Exeed RX C-DM

В КНР стартовали предзаказы на Exeed RX C-DM с параллельной гибридной силовой установкой. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Данная машина является переднеприводной, однако в дальнейшем у нее появится полный привод, говорится в публикации. Стартовая стоимость модели составляет 172,8 тысячи юаней (2,2 млн рублей). Издание отмечает, что в России ожидают ее появления в 2024 году.

В стране бензиновая версия автомобиля появилась летом 2023-го.

Отмечается, что визуально Exeed RX C-DM практически не отличается от бензинового варианта. Машине дали безрамочную решетку радиатора и фирменную светодиодную оптику со «стекающими» ходовыми огнями.

Среди особенностей авто - скошенные задние стойки, выдвижные дверные ручки и сдвоенные выхлопные патрубки. Машина имеет следующие габариты: 4781 х 1920 х 1671 мм. Колесная база - 2815 мм.

Портал обращает внимание на то, что автомобиль можно приобрести в красном, зеленом, светло-сером, темно-сером, белом и черном цвете. RX C-DM получил систему амортизаторов с регулируемой жесткостью CDC. Под капотом гибридной версии - 1,5-литровый ДВС мощностью 156 л.с.

«В моноприводных комплектациях он сочетается с двумя электромоторами с пиковой мощностью 102 и 122 л.с. Запас хода на чистой электроэнергии составляет 83 и 160 км по циклу WLTC. В гибридном режиме кроссовер может проехать 1302-1343 км», - пишет издание.