Минпромторг исключит нелокализованные электрокары из КНР из господдержки

Минпромторг согласился с предложением АвтоВАЗа о необходимости изменения системы господдержки спроса на электромобили в РФ с целью учета степени локализации производства. Сейчас ведется работа над установлением требований по локализации электромобилей, участвующих в государственных программах стимулирования спроса. Об этом "Газете.ru" сообщили в пресс-службе Минпромторга.

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В Минпромторге рассказали о проведении активной работы в рамках Федерального проекта "Электроавтомобиль и водородный автомобиль". Цель проекта заключается в насыщении внутреннего рынка отечественными автомобилями, использующими альтернативные источники энергии, такие как тяговые аккумуляторные батареи и водородные топливные элементы.

Минпромторг добавил, что также ведется развитие зарядной инфраструктуры. Предложение по донастройке механизмов стимулирования спроса на электромобили высказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

Он отметил, что объем выпуска электромобилей будет зависеть от спроса и необходимости балансировки государственной поддержки. В частности, он указал на конкуренцию по цене между электромобилем e-Largus и китайскими моделями, подчеркнув, что покупатели моделей из КНР получают государственную поддержку, что делает цену на них сопоставимой с ценой на новую Lada Granta средней комплектации.

Ранее АвтоВАЗ сообщил о старте серийного производства Lada Vesta, оснащенных новым силовым агрегатом: модернизированным двигателем ВАЗ-21179 и автоматической бесступенчатой трансмиссией (вариатор).