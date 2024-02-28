Новый Dodge Charger показался на тизере, хотя его внешность уже не секрет

В компании назвали дату дебюта новинки: премьера американского масл-кара следующего поколения пройдёт на следующей неделе, 5 марта.

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История Dodge Charger началась ещё в 1966 году, модель выпускалась с перерывами, за прошедшие годы она уже шесть раз сменила генерацию. Седан седьмого поколения выпускавшийся с 2011-го, завершил карьеру в конце прошлого года: тогда с конвейера завода в Брэмптоне (Канада) сошёл финальный экземпляр, им стал представитель «прощальной» серии Scat Pack Widebody. Сейчас марка, принадлежащая автогиганту Stellantis, готовится к скорой презентации Dodge Charger восьмого поколения.

Колеса.ру

В компании рассказали, что новинка дебютирует 5 марта 2024 года, презентация пройдёт в онлайн-режиме. Анонс сопровождается первым тизером Dodge Charger восьмого поколения. На затемнённом изображении виден слегка размытый силуэт автомобиля с покатым капотом и горизонтальным элементом на передней части со светодиодными полосками ходовых огней и новым светящимся логотипом.

Стоит отметить, что внешность новинки уже не секрет: ещё в середине прошлого месяца марка Dodge опубликовала в соцсетях фотографии предсерийного Charger нового поколения. Судя по тем снимкам, предсерийный вариант снаружи практически ничем не отличается от концепта Charger Daytona SRT, который был представлен в августе 2022 года.

Колеса.ру

Фотографий и тизеров интерьера нового Dodge Charger пока нет. Напомним, в салоне концепта было четыре индивидуальных кресла с карбоновыми декоративными вставками. На передней панели разместили большой изогнутый виртуальный щиток приборов (диагональ – 16 дюймов), а также центральный тачскрин мультимедийной системы на 12,3 дюйма. Большая часть физических кнопок заменена сенсорными панелями.

Колеса.ру

Ранее сообщалось, что преемник Dodge Charger, в основу которого легла модульная платформа STLA Large из портфеля Stellantis, получит полностью электрическую «начинку». Как Kolesa.ru сообщал ранее, «зелёный» новый Charger предложат с несколькими электрическими силовыми установками на выбор, 400- и 800-вольтовыми; ожидается, что мощность полноприводной топовой версии составит порядка 900 л.с.

Минувшей осенью зарубежные СМИ сообщили о том, что у «восьмого» Dodge Charger будет в том числе и вариант с ДВС. По предварительным данным, у такой модификации под капотом окажется бензиновый 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane. Официальные подробности о «начинке» будущей модели станут известны позже.

Колеса.ру

Напомним, у отправленного в отсавку спорт-седана базовым был 304-сильный двигатель Pentastar V6 объёмом 3,6 литра (максимальный крутящий момент – 358 Нм). Средние и топовые версии предлагались с вариантами V8 HEMI объёмом 5,7, 6,4 и 6,2 литра, максимальная отдача составляет 818 л.с. (959 Нм). В пару шла восьмиступенчатая гидромеханическая автоматическая коробка передач, ведущие колёса – задние.